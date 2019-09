"Belotti ribalta il Milan". Questo il titolo a pagina 29 che Il Messaggero dedica alla vittoria del Torino sul Milan per 2-1: "Il Gallo in 4 minuti segna due volte e rimonta la rete su rigore di Piatek: per la squadra di Giampaolo è crisi. Mazzarri dopo le due sconfitte di fila con Lecce e Sampdoria rialza la testa e sale in zona Champions League".