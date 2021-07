Il Messaggero: "L'Europa ci celebra, tutti pazzi per l'Italia campione"

Il Messaggero nell'edizione odierna celebra l'Italia. Nella giornata di ieri "It's going home" si è trasformato in "It's coming Rome", mentre Edimburgo sembrava Napoli. L'Irlanda ha addirittura inserito una terza isola oltre a Sardegna e Sicilia, in Europa gridano: "Siamo tutti italiani". L'Unione Europea è stata umiliata dalla scelta inglese di uscire e quindi il successo azzurro ha provocato reazioni di violenta e scomposta allegria in tutto il continente. In Scozia la stampa esulta, ma anche in Spagna e Francia. Polemiche invece sul caso di razzismo nei confronti di chi ha sbagliato il rigore nell'Inghilterra, ma anche sul rifiuto di tenere la medaglia del secondo al collo.