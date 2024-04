Il Messaggero: "Olimpico da record per la Roma europea che sfida il Milan"

"Olimpico da record per la Roma europea che sfida il Milan". Così titola oggi in taglio alto Il Messaggero. Stasera si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League, con i giallorossi che ricevono i rossoneri e verranno trascinati dal loro pubblico. Si riparte dallo 0-1 dell'andata, che porta la firma di Mancini. De Rossi dice di non voler giocare per il pareggio, Pioli deve dare una sterzata dopo le ultime prove dei suoi non all'altezza.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it