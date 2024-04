MN - Gandini sul nuovo allenatore: "Chi gestisce una squadra di alto livello come il Milan deve fare le sue valutazioni"

La stagione del Milan è virtualmente chiusa, resta solamente da consolidare il secondo posto in classifica. Ed è già tempo di bilanci, col tema allenatore che è più caldo che mai. Ne abbiamo parlato con lo storico dirigente rossonero Umberto Gandini, oggi presidnete della Lega Basket Serie A.

Per la sostituzione si parla di Lopetegui, nome che non ha mai avuto nessun legame né col Milan né col calcio italiano. Una scelta che andrebbe in controtendenza con quelle del passato

"I tempi cambiano e sono cambiati. Così come cambiano le proprietà che prendono le decisioni. Non è facile vivere su questa onda, detto questo ci sono dei professionisti di altissimo livello che stanno crescendo, allenatori che hanno vinto e che non sono impegnati. E chi gestisce una squadra di alto livello come il Milan deve fare le sue valutazioni".

Intanto i tifosi rumoreggiano. Il calcio si dimostra un'industria complicata da gestire, perché non bastano i risultati economici

"Guardi, questo è un lavoro straordinario. C'è la bellezza del poter incidere sul sentimento delle persone. Ci vuole molta oculatezza e molto equilibrio".