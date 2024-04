TMW Radio - Petruzzi boccia Lopetegui: "Non è una certezza"

Il grande tema degli ultimi giorni riguarda chi sarà il nuovo allenatore del Milan. In lizza ci sono diversi nomi con il club rossonero che è stato vicinissimo all'accordo con Julen Lopetegui che per il momento è stato però frenato dall'insurrezione dei tifosi. La maggior parte dei sostenitori del Diavolo spinge per avere Antonio Conte al posto di Stefano Pioli come guida tecnica, ma la società non sembra convinta dal profilo. Ne ha parlato sulle frequenze di TMW Radio anche l'ex calciatore Fabio Petruzzi.

Che ne pensa di Lopetegui al Milan?

"I tifosi sento che non sono contenti. il ciclo Pioli credo sia finito, il Milan però ha bisogno di certezze e Lopetegui non lo è".

Quale la squadra ideale di Conte?

"Milan o Napoli? Sono due grandi squadre. Lui è bravo anche a cambiare sistemi di gioco, ma col 3-5-2 Leao e Kvaratskhelia rischiano di non essere al meglio".