Il Messaggero - Raiola ha proposto Bonaventura alla Lazio

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, nei discorsi per Fares, Mino Raiola avrebbe proposto Giacomo Bonaventura alla Lazio. Il centrocampista marchigiano, ormai ex Milan, è svincolato e potrebbe essere acquistato a parametro zero. Il club biancoceleste tuttavia avrebbe qualche dubbio legato alle condizioni fisiche e all'ingaggio elevato del calciatore.