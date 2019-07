Il Messaggero - Roma, nel mirino c'è Suso: si lavora per abbassare le richieste del Milan

La Roma ha messo Suso nel mirino, come obiettivo per regalare un esterno offensivo di qualità al neo-allenatore Paulo Fonseca. Il Messaggero di stamani scrive come per il Milan il giocatore non sia incedibile, anche e soprattutto per le idee tattiche di Giampaolo che predilige il 4-3-1-2. Nonostante la clausola da 38 milioni (valida però solamente per l'estero), il club giallorosso ad oggi ha fatto un prezzo di 50 milioni per lasciar partire lo spagnolo. La sensazione è che la cifra che servirà per chiudere non si discosti troppo da quei 38 della clausola.