Il messaggio di Reijnders dopo la convocazione per Euro 2024

A conclusione di una buona stagione a livello personale, la prima in uno dei top 5 campionati europei, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha potuto mettere anche la ciliegina sulla torta con la convocazione per gli Europei 2024 che si giocheranno tra qualche settimana in Germania. Entrato già da diverso tempo nelle rotazioni di Ronald Koeman, il numero 14 del Milan è stato chiamato e punta a partire nell'undici titolare. Questa mattina il calciatore ha pubblicato un messaggio sui social, condiviso dal Milan anche su Instagram.

Il messaggio di Tijjani Reijnders per la convocazione a Euro 2024 con l'Olanda: "Ho sempre parlato di calcio con mio padre. Ogni volta discutevamo di quanto fosse importante cercare lo spazio dopo aver giocato il pallone. E' qualcosa che ho sempre fatto nel mio gioco. Ho sempre avuto un obiettivo nella mia testa, competere e giocare a calcio al più alto livello possibile. In definitiva, ne è valsa la pena. Tutte quelle persone che sono lì per vedere te e il tuo club, ci danno una tale spinta! Entro in campo sempre con il sorriso per questo motivo. Certamente, nel passato, quando vedevo la nazionale olandese, mi univo nel cantare l'inno nazionale. Ma adesso stare lì in piedi e cantare l'inno mi dà un senso di grande orgoglio. E' sempre speciale poter vestire quella divisa".