Il Milan a marzo non ingrana: ancora zero vittorie e appena due gol segnati

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo un mese di febbraio praticamente impeccabile (eccezion fatta per il derby a inizio mese), marzo non sta continuando sotto i migliori auspici per i colori rossoneri. La squadra di Pioli è ancora alla ricerca di una vittoria: per il momento una sconfitta a Firenze, un pareggio con il Tottenham (che a onor del vero è valso come una vittoria) e un pareggio con la Salernitana. In queste tre gare solo due gol segnati: quello di Theo contro la Fiorentina, di fatto inutile ai fini del match, e quello di ieri di Olivier Giroud.