Il Milan a Napoli come Sinner con Alcaraz? Pioli: "Serviranno stesse qualità e mentalità"

Come spesso capita durante le conferenze stampa di mister Pioli si fa riferimento anche ad altri sport, in particolare il tennis. Il paragone odierno, alla luce dello strapitoso match della scorsa notte, va a Sinner.

Il Milan deve fare come ha fatto ieri sera Sinner come Alcaraz? "Sinner ha giocato di qualità, spirito, mentalità. Sicuramente serviranno. Gli ultimi due mesi sono stati al di sotto delle nostre qualità. ma la squadra non ha dimenticato come si preparano e come si giocano certe partite".