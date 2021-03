Il Milan accoglie DoDo nella propria famiglia di partner

AC Milan accoglie DoDo nella propria famiglia di partner, nel segno di valori condivisi come passione, sostenibilità, inclusione ed eleganza. L'unione tra il Club rossonero e il brand italiano leader nel mondo della gioielleria va così a suggellare l'incontro tra due eccellenze made in Italy dalla visione globale.

I due brand, da sempre capaci di creare legami emotivi ed esprimere sentimenti profondi, daranno vita a una serie di inziative, contenuti e prodotti personalizzati ed esclusivi. Come i nuovi braccialetti sostenibili, in plastica riciclata, relativi al progetto DoDoUNITED: prodotti green, arricchiti da charm DoDo in argento e decorati con smalto rosso e nero, nati per celebrare la grande passione rossonera che unisce tutti i tifosi del Milan.

"Siamo lieti di collaborare con DoDo, un marchio che rappresenta lo stile e l'eleganza italiani", ha commentato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. "I nostri brand condividono valori come passione, sostenibilità, inclusione ed eleganza e crediamo che la nostra partnership offra ai nostri fan l'opportunità di indossare questa passione e condividere questo senso di comunità che sentiamo".

"Un gioiello DoDo racconta la storia di chi lo indossa", dichiara Sabina Belli, AD del Gruppo Pomellato e DoDo. "È questa la sua mission che, insieme alla sua vocazione green, lo ha reso un brand leader amatissimo e dall’identità unica. Il progetto con AC Milan dà voce alla passione per lo sport e alle radici milanesi del brand e, come il team rossonero, unisce appassionati in tutto il mondo. Una passione da raccontare e da portare sempre con sé nello spirito di DoDo".