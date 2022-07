Il Milan, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto augurare Eil Al Adha a tutti i tifosi rossoneri musulmani nel mondo. Questo il tweet del club milanista per celebrare l'importante momento per la comunità musulmana.

Happy #EidAlAdha to all Rossoneri fans around the world #SempreMilan pic.twitter.com/91u8vIhWfo