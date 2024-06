Il Milan celebra ancora Giroud con la top5 dei gol in rossonero del francese

La storia d'amore fra Olivier Giroud ed il Milan è ufficialmente terminata con il ritorno dalla breve tournée australiana della squadra rossonera, ma il Diavolo non sembrerebbe avere alcuna intenzione di volersi separare e dimenticare il numero 9 francese. A due settimane dal suo addio a San Siro, infatti, in un social pubblicato nelle scorse ore, il Milan ci ha tenuto a celebrare ancora una volta Olivier Giroud, questa volta con i 5 gol più belli che l'attaccante ha segnato in maglia rossonera.

Oltre all'iconica rete nel derby Scudetto contro l'Inter, quella dalla quale è nato il coro "Si è girato Giroud", il club ha inserito in questa speciale lista anche quello contro il Bologna del 27/08/2022, quello contro lo Spezia del 05/11/2022, quello che è valso la qualificazione alla scorsa Champions League contro la Juventus del 28/05/2023, ed infine il gol vittoria nella partita più emozionante di questa stagione di Champions contro Il PSG del 7/11/2023.