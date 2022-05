Il Milan celebra vittoria e tifosi: "Un mare rossonero per un perfetto finale di stagione in casa"

MilanNews.it

Il Milan ha vinto contro l'Atalanta per 2-0 anche grazie a una spinta che non si vedeva da moltissimo tempo. San Siro vestito di rossonero è stato una bolgia per tutti i 90 minuti della partita. I profili social del club, nella giornata di oggi, hanno voluto omaggiare i propri tifosi in occasione dell'ultima gara casalinga in casa. Si legge nel post: "Un mare rossonero per un perfetto finale di stagione in casa". Nel video le immagini della festa dei calciatori rossoneri sotto la curva a fine partita.