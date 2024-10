Il Milan cerca la prima vittoria in Champions per smuovere la classifica

D'accordo, Paulo Fonseca ha spiegato che la partita di stasera per il Milan non è decisiva, ma se dovesse non arrivare una vittoria contro il Club Brugge, ecco che il cammino in Champions League si complicherebbe e non poco, considerando che la prossima è contro il Real Madrid al Bernabeu. Il successo di sabato in campionato, per il modo in cui è arrivato, è servito a dimostrare che gran parte della squadra fosse dalla sua parte perché il campo, giudice inappellabile, ha detto questo. Tutti hanno messo qualcosa in più per difendere l'1-0 e i ribelli - così li definisce La Gazzetta dello Sport - Theo Hernandez e Leao sembrano respinti.

La tormenta non è comunque finita, serve continuità, altrimenti il Milan ricadrebbe nel down che ha avuto dopo i successi contro Inter e Lecce. Senza gli ottavi di finale per il Diavolo sarebbe un fallimento perché gli uomini che ha a disposizione sono forti, più di quanto si possa pensare.

Il calendario completo del Milan.

PRIMA GIORNATA

Martedì 17 settembre 2024

Milan-Liverpool 1-3

SECONDA GIORNATA

Martedì 1° ottobre 2024

Bayer Leverkusen-Milan 1-0

TERZA GIORNATA

Martedì 22 ottobre

Milan-Club Brugge (ore 18.45)

QUARTA GIORNATA

Martedì 5 novembre

Real Madrid-Milan (ore 21.00)

QUINTA GIORNATA

Martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan (ore 18.45)

SESTA GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre

Milan-Stella Rossa (ore 21.00)

SETTIMA GIORNATA

Mercoledì 22 gennaio

Milan-Girona (ore 21.00)

OTTAVA GIORNATA

Mercoledì 29 gennaio

Dinamo Zagabria-Milan (ore 21.00)