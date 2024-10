"Il Milan cerca un vice-Fofana, occhio anche al reparto offensivo: Raspadori profilo perfetto": Ceccarini sul mercato rossonero

Il mercato non dorme mai e anche questa domenica il direttore di Tuttomercatoweb.com, il giornalista esperto di trattative Niccolò Ceccarini, ha anticipato nel suo Editoriale alcune delle mosse che potrebbero caratterizzare le prossime sessioni, già a partire da quella nel mese di gennaio. Ha parlato anche di Milan e di come la dirigenza potrebbe muoversi sul mercato in ogni settore del campo, dalla difesa all'attacco, passando anche per il centrocampo.

Le considerazioni di Ceccarini

"La prima vera necessità per gennaio resta il vice-Fofana e magari anche esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta. È per questo il Milan sta osservando con interesse anche Bonny del Parma, che tra l’altro piace pure al Napoli".