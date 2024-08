Il Milan conclude 7 operazioni di mercato: da Morata a Fofana e il colpo last minute Abraham. Ecco tutti i nuovi arrivi

Si è concluso ieri l'ultimo giorno di calciomercato 2024\2025 in Italia e in Serie A, con i rossoneri che nella giornata di venerdì hanno completato le operazioni Silvano Vos, giovane centrocampista utile soprattutto per Milan Futuro, e l'operazione di scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers.

ACQUISTI

Jimenez (difensore - Real Madrid)

Morata (attaccante - Atletico Madrid)

Pavlovic (difensore - Salisburgo)

Emerson Royal (difensore - Tottenham Hotspur)

Fofana (centrocampista - Monaco)

Vos (centrocampista - Ajax) Abraham (attaccante - prestito dalla Roma)

CESSIONI

Kalulu (difensore - prestito alla Juventus)

Nasti (attaccante - Cremonese)

Pellegrino (difensore - prestito all'Independiente)

Maldini (attaccante - Monza)

Colombo (attaccante - prestito all'Empoli)

Romero (attaccante - prestito all'Alaves)

Simic (difensore - Anderlecht)

Vasquez (portiere - prestito all'Empoli)

Roback (attaccante - Muangthong United)

De Ketelaere (attaccante - Atalanta)

Lazetic (attaccante - prestito al Bačka Topola)

Giroud (attaccante - fine contratto)

Kjaer (difensore - fine contratto)

Caldara (difensore - fine contratto)

Mirante (difensore - fine contratto)

Saelemaekers (centrocampista - prestito alla Roma)

Adli (centrocampista - prestito alla Fiorentina)