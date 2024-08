Il Milan continua a imbarcare reti. L'ultimo clean sheet risale al 27 aprile

Quattro gol subiti, che potevano essere molti di più ad essere onesti. La difesa del Milan fa acqua e Paulo Fonseca stesso si è mostrato preoccupato per quello che è un problema serio. Considerando solo il campionato sono 6 le partite consecutive in cui la squadra ha incassato almeno un gol. Per risalire all'ultimo clean sheet dobbiamo andare al 27 aprile, uno scialbo 0-0 contro la Juventus.

27 aprile, Juventus - Milan 0-0

5 maggio, Milan - Genoa 3-3

11 maggio, Milan - Cagliari 5-1

18 maggio, Torino - Milan 3-1

25 maggio, Milan - Salernitana 3-3

17 agosto, Milan - Torino 2-2

24 agosto, Parma - Milan 2-1