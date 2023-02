Il Milan contro il tabù inglese: l'ultima vittoria undici anni fa contro l'Arsenal

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi è il grande giorno dell'ottavo di finale di andata di Champions League tra Milan e Tottenham. Il bilancio dei rossoneri con le squadre inglesi negli ultimi anni non è molto favorevole. L'ultima vittoria infatti risale al febbraio 2012 contro l'Arsenale, sempre agli ottavi di Champions, quando il Milan vinse 4-0: da quel momento solo prestazioni dai risultati negativi. Più in generale contro le squadre inglesi il bilancio è in negativo, sarà la partita n.46 contro una squadra inglese, finora 12 vittorie, 13 pareggi e 20 sconfitte.