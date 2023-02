Il Milan contro il Torino supererà un milione di spettatori a San Siro in stagione. Ibra: "Felici e orgogliosi della nostra gente"

MilanNews.it

Con i 65mila spettatori attesi nella sfida di venerdì sera contro il Torino, il Milan supererà il milione di presenze a San Siro in questa stagione, un traguardo significativo e che l’anno scorso il Club rossonero aveva raggiunto all’ultima gara interna contro l’Atalanta. Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di Milan TV, ha voluto ringraziare il pubblico milanista: “Se torniamo a due anni fa si giocava in uno stadio chiuso ed era un’altra cosa perché i tifosi ti danno carica, adrenalina e passione, tutto quell’extra che ti serve per dare di più. L’ho sempre detto: il 50% di quello che facciamo sono i tifosi. È molto più bello giocare davanti ai tifosi, è bello vedere tante nuove generazioni allo stadio e nella mia situazione mi carico ancora di più perché loro sono il futuro e noi facciamo di tutto per fargli godere tutti i momenti della partita. Noi calciatori del Milan siamo felici e orgogliosi dei nostri tifosi, perché sono sempre presenti e ci sostengono sempre, nel bene e nel male. E anche per questo dobbiamo dare sempre il massimo”