Il Milan di Parma ha dimostrato che servirebbero altri rinforzi, ma per Ibra la squadra è completa

vedi letture

La partita di ieri ha dato l'impressione che Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata e Youssouf Fofana potrebbero non bastare al Milan per compiere il definitivo salto di qualità. Ad oggi mancherebbero ancora alcune alternative di livello, soprattutto in avanti, anche perché Noah Okafor e Luka Jovic hanno confermato nelle ultime due uscite di essere più decisivi a partita in corso piuttosto che dal primo minuto, soprattutto nel ruolo di prima punta.

Servirebbe dunque (almeno) un altro attaccante che possa andarsi ad alternare con Alvaro Morata nel corso della stagione, ma ai microfoni di DAZN nel pre partita del Tardini Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto chiaro: per lui la squadra è già completa. A riportarlo è Tuttosport.