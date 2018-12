Il Milan e gli auguri a Lorenzo Buffon

Il Milan, tramite Twitter, ha voluto augurare un felice compleanno all'ex portiere rossonero Lorenzo Buffon, il quale oggi ha compiuto 89 anni.

Wishing a wonderful happy birthday to Lorenzo Buffon, our legendary goalkeeper who led us to four Scudetto titles in the 50s. He turns 89 today!

Tanti auguri a Lorenzo Buffon che oggi compie 89 anni e che in rossonero ha vinto quattro scudetti negli anni '50 pic.twitter.com/t1Gi1s20UC