Il Milan e gli highlights dell'allenamento odierno

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato gli highlights dell'allenamento odierno, a quattro giorni dalla sfida contro l'Inter. Un lavoro a ranghi ridotti prima del ritorno dei primi Nazionali nella giornata di domani.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Lads at work on derby week. Watch the full video on the app <a href="https://t.co/k2zluibzhx">https://t.co/k2zluibzhx</a><br><br>A Milanello inizia la settimana del Derby: guarda il video integrale sulla nostra App <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/aP0a2iOKS3">pic.twitter.com/aP0a2iOKS3</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1316062433811853314?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>