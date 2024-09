Il Milan e il gesto poco "di squadra" di Theo Hernandez e Leao

Per il Milan il caso Theo Hernandez-Leao, che sabato a Roma non si sono avvicinati alla panchina durante il cooling break, è chiuso. Niente multa per i due giocatori, ma resta il fatto che, come spiega il Corriere dello Sport, il loro è senza dubbio un gesto poco "di squadra". Il quotidiano scrive così: "Se i due calciatori più forti stanno lontani dai loro compagni in un periodo così delicato della stagione e in un momento decisivo della partita (nel caso specifico, il Milan aveva appena segnato proprio con Leao il 2-2), è il gruppo a risentirne. Eppure, Paulo Fonseca, nelle sue prime conferenze stampa, ha insistito proprio su quanto fosse importante e prioritario lo spirito di squadra all'interno della sua idea di calcio".

In merito all'episodio del clooling break, Theo Hernandez ha dichiarato a Milan TV subito dopo il match contro la Lazio: "Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme".