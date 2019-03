Il Milan e il "Goal of the Day": il colpo di testa di Van Basten a Belgrado

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Marco Van Basten contro la Stella Rossa a Belgrado: "Il colpo di testa del "Cigno" Marco Van Basten nell'incredibile trasferta di Belgrado".

The Swan's header in that historic match in Belgrade. Do you remember the final score? ️

Il colpo di testa del "Cigno" @MarcoVanBasten nell'incredibile trasferta di Belgrado. Vi ricordate com'è finita? 🤔 pic.twitter.com/ECVM5771IO