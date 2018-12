Il Milan e il "Goal of the Day": Inzaghi per Ambrosini contro il Como

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Massimo Ambrosini contro il Como del 15 dicembre 2002: "Pippo controlla di petto e serve Ambro, che batte Ferron dal limite dell'area".

Inzaghi chests the ball and serves it to Ambro, who fires it into the net with his right

Pippo controlla di petto e serve Ambro, che batte Ferron dal limite dell'area pic.twitter.com/Nqf03jdSpQ