Il Milan e il "Goal of the Day": l'ultima rete di Baresi in rossonero

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Baresi contro il Padova del 27 agosto 1995: "L’ultimo gol di Franco Baresi in rossonero? Ovviamente splendido!"

719 games and how many goals for Captain Franco Baresi? __ ✍

Surely his last one is a real beauty!

L’ultimo gol di @FrancoBaresi in rossonero? Ovviamente splendido!

Quante volte ha segnato con la maglia del Milan? __ ✍ pic.twitter.com/3UFmWKgRJ2