Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la punizione di Mario Balotelli al Franchi contro la Fiorentina del 26 marzo 2014: "SuperMario! Palla a giro e 2-0 alla Viola".

@FinallyMario always could bewitch with his ballistic brilliance 🤩

SuperMario! Palla a giro e 2-0 alla Viola pic.twitter.com/9Rlq98Qc1M