Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Klaas Jan Huntelaar contro il Catania del 29 dicempre 2009: "Il primo e decisivo gol in rossonero di Huntelaar".

🇳🇱 The poacher @KJ_Huntelaar scores his debut Rossoneri goal!

🇳🇱 Il primo e decisivo gol in rossonero di Huntelaar pic.twitter.com/XJ8rtkPt3G — AC Milan (@acmilan) 18 giugno 2019