Il Milan è inarrestabile, vince anche in dieci e stabilisce il record di punti dopo 15 giornate  

Il Milan ha guadagnato 37 punti nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria. E’ il record appena stabilito dai rossoneri di Stefano Pioli dopo aver battuto il Benevento grazie ai gol di Kessie e Leao. Una gara che si era messa subito in discesa per i rossoneri grazie al rigore procurato da Rebic e trasformato da Kessie, ma poi l’espulsione di Tonali ha complicato le cose avendo lasciato il Milan in dieci uomini per un’ora di gioco. Eppure nelle difficoltà il Milan riesce sempre a trovare il modo di cavarsela, di andare avanti: “Lo spirito dei ragazzi è uno dei nostri segreti, vinciamo le partite perché abbiamo qualità, le vinciamo perché facciamo una rincorsa in più, anche i più talentuosi. Se tutti fanno uno sforzo possiamo ottenere risultati importanti. Siamo ambiziosi, proveremo a vincere anche la prossima partita". Anche uno dei leader del gruppo, Simon Kjaer, a fine match ha rilasciato parole importanti: “Questo gruppo crede di poter vincere, non c'è nessuno più forte di noi, c'è qualità. Ogni partita è diversa, però noi pensiamo di poter vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così". Milan in gol da 18 trasferte di fila in Serie A, solo una volta ha fatto meglio nel massimo campionato: tra marzo 1992 e aprile 1993 (19 gare esterne).

Il merito di Pioli è quello di aver creato un gruppo solido, dove tutti sono protagonisti, anche giocatori come Leao che hanno bisogno di essere continuamente spronati: “Rafa ha delle potenzialità enormi, sono contento lo stia confermando con più continuità della scorsa stagione. E' giovane, ci vuole pazienza ma pretendiamo moltissimo. Stiamo insistendo sul fatto che deve iniziare ad attaccare gli spazi senza palla, lui è bravissimo con la palla”. Rafael Leão è il 2° straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a 21 anni, 207 giorni), dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni). Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 17 partite di Serie A, l'ultima squadra ad aver fatto meglio nei top-5 campionati europei è stata il Bayern Monaco (20 nel marzo 2014).