Il Milan è la 4^ peggior difesa del campionato in trasferta: i numeri

I 3 gol subiti a Reggio Emilia per mano di un Sassuolo penultimo in classifica confermano tutte le difficoltà riscontrate in questa stagione dal Milan in fase difensiva. Nonostante il secondo posto in classifica, la formazione di Stefano Pioli ha e sta infatti tutt'ora registrando numeri rivedibili per quanto riguarda la difesa.

Oltre ad essere la seconda peggiore per gol subiti delle prima 10 di questo campionato, il Milan è anche la 4^ peggior difesa del campionato in trasferta con 29 gol subiti in 17 partite. Peggio dei rossoneri solo Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33).