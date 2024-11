Il Milan e la difesa: nelle ultime 5 Fonseca non ha mai schierato gli stessi 4

vedi letture

Intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Emanuele Baiocchini ha parlato di Milan soffermandosi anche sul discorso relativo alla difesa rossonera dicendo:

"C'è qualche meccanismo che non funziona nel Milan, e focalizzandoci solamente sui 4 di difesa, possiamo dire che nelle ultime 5 Fonseca non ha mai mandato in campo la stessa difesa. E questo magari può essere buono per quanto riguarda le rotazioni, per tenere sempre i giocatori freschi lì nel reparto arretrato, ma poi meno buono per quanto riguarda i meccanismi, la sinergia, il feeling che si può creare tra i diversi difensori. [...]".

LE ULTIME 5 DIFESE DEL MILAN

1. Slovan Bratislava-Milan (2-3), Champions League, 26/11: Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez;

2. Milan-Juventus (0-0), Serie A, 23/11: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez;

3. Cagliari-Milan (3-3), Serie A, 09/11: Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez;

4. Real Madrid-Milan (1-3), Champions League, 05/11: Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez;

5. Monza-Milan (0-1), Serie A, 02/11: Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez.