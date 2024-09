Il Milan e la sfortuna: con Bennacer salgono a 2 i giocatori che salutano il 2024 sportivo

Ismael Bennacer è stato operato questa mattina al polpaccio desto dopo la severa lesione muscolare rimediata qualche giorno con la nazionale algerina. Ecco il comunicato del Milan: "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L'intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".

Il rientro in campo di Bennacer avverrà quindi a gennaio, ma nonostante questo il club di via Aldo Rossi hanno deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati per prendere un altro centrocampista, ma si punterà su due giovani talenti del Milan Futuro, vale a dire Kevin Zeroli e Silvano Vos che si aggregheranno spesso alla prima squadra di Paulo Fonseca.

Salgono pertanto a due i giocatori che chiudono anzitempo il 2024 sportivo: ricordiamo che Alessandro Florenzi lo scorso 2 agosto è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore si era infortunato nel pre-campionato, nel corso della partita contro il Manchester City.

Infortunio non di poco conto per Marco Sportiello, anch'egli infortunatosi nel corso della preseason per un brutto infortunio alla mano sinistra che lo ha costretto all'operazione. Le stime fatte a fine luglio parlavano di 3 mesi. Malick Thiaw è fuori da qualche settimana per una distorsione alla caviglia e spera di recuperare per il derby. Davide Calabria invece è recuperato.