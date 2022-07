Il Milan e le università: finisce un'altra stagione di sinergia con gli atenei

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Come ogni anno, anche nel corso della stagione 2021/22 AC Milan ha messo a disposizione delle più prestigiose realtà accademiche di tutta Italia le proprie professionalità e il proprio know-how, con l'obiettivo di trasmettere competenze, metodologie di lavoro ed esperienza, concorrendo a una crescita consapevole delle generazioni future e alla formazione dei talenti di domani.

L'impegno di AC Milan nei confronti delle università e dei corsi di formazione post-laurea si configura innanzitutto come contributo di manager e professionisti rossoneri, online come dal vivo. In occasione di tali incontri, il Club si avvale tra l'altro di un dialogo produttivo con i più ambiziosi aspiranti professionisti del settore, traendo a propria volta spunti di crescita e innovazione dal loro coinvolgimento attivo, dalle idee e intuizioni scaturite nell'ambito di confronti e project work proposti dai professionisti rossoneri rispetto a molteplici aree tematiche.

Tra le attività realizzate ci sono poi visite agli uffici e agli Studios di Casa Milan, collaborazioni progettuali e partecipazioni a Career Days accademici. Per mezzo di questa sinergia con le università, il Club aspira infatti anche a individuare e valorizzare giovani figure professionali che possano costituire un bacino di talento al quale rivolgersi nell'ottica di una generazione di nuove opportunità professionali per il rafforzamento e l'eventuale ampliamento del proprio team.

Nel corso degli anni, infatti, AC Milan ha avviato numerosi stage con i principali atenei, master e business school di tutta Italia e collaborazioni con varie realtà anche a livello europeo. A conferma della volontà del Club di investire nella valorizzazione del talento tanto dentro quanto fuori dal campo, è proprio da questo tipo di percorsi che è stato selezionato quasi il 100% delle figure entry-level inserite in organico nelle ultime quattro stagioni sportive.

Nell'interfacciarsi con gli studenti e le studentesse, il Club si mette quindi in gioco anche nel comunicare non soltanto l'anima e la filosofia di lavoro proprie di AC Milan, ma la sua quotidianità e le figure professionali delle quali si serve ogni giorno. Da una parte, questo permette al Club di fornire agli studenti un'idea concreta di come sia strutturato l'ambiente nel quale opera; dall'altra, di rendere contestualmente interessante e accattivante la sua reputazione come datore di lavoro per i potenziali candidati.

Secondo quanto riportato nel 2021 da Glassdoor, sito e social network per il mondo lavorativo, conoscere approfonditamente l'ambiente di lavoro per il quale si avanza la propria candidatura è una priorità per i potenziali interessati. Tra loro, l'86% consulta infatti recensioni sul datore di lavoro prima di decidere se candidarsi per una posizione, mentre il 50% non considererebbe di lavorare per un'azienda con una cattiva reputazione neanche con la promessa di un aumento salariale. Il 92%, infine, valuterebbe di cambiare il proprio attuale lavoro se ricevesse un'offerta da un datore con un'eccellente reputazione.

Fuori come dentro al rettangolo di gioco, AC Milan è in prima linea nella valorizzazione del talento e nella progettazione di un futuro che abbia allo stesso tempo fondamenta solide e obiettivi ambiziosi.