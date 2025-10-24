Il Milan e lo scudetto. Cassano: "Farebbe un'impresa, anche perché ci sono minimo 3 squadre più forti"

di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex calciatore Antonio Cassano ha commentato la possibilità per il Milan di vincere lo scudetto rispondendo ad un follower che ha parlato di "impresa":

"Sicuramente sarebbe un'impresa, perché ci sono minimo 3 squadre più forti del Milan. Minimo. Ricordiamoci però, che anche chi vince i campionati non rimane nella storia per identità, per idea. Guardiamo il Leicester di Ranieri. Ha vinto, non sanno neanche loro come l'hanno fatto. Rimangono negli annali come Leicester, però giocavano alla "Carlone". Quindi il Milan sicuramente farebbe un'impresa". 