Il Milan e quel mal di trasferta: numeri horror lontano da San Siro

Quando c'era Stefano Pioli in panchina il Milan dominava più in trasferta che a San Siro. Come dato sembrerebbe piuttosto particolare, ma è la verità, cosa che Paulo Fonseca non è riuscito ad ereditare dalle tante cose che gli ha lasciato in gestione l'attuale allenatore dell'Al-Nassr.

I numeri del Diavolo lontano da San Siro in questo inizio di stagione sono horror. Delle 12 partite fino a qui disputate, 5 di queste il Milan le ha giocate in trasferta, se vogliamo includere in questo discorso anche il derby. Visto che però alla fine sempre a San Siro si è giocato, la stracittadina con l'Inter non verrà presa in considerazione in questo conteggio da mani nei capelli.

Nelle quattro partite giocate lontane da Milano, ovvero Roma, Parma, Leverkusen e Firenze, il Milan ha ottenuto appena un punto, quella nella famosa serata del cooling break contro la Lazio di Leao e Theo Hernandez. Per il resto solo sconfitte, per un totale di 5 gol subiti e 3 fatti.