Il Milan ed i numeri (disastrosi) di questo inizio di stagione in Serie A

vedi letture

Il Milan in campionato è decisamente indietro rispetto alle rivali, che volano a suo di vittorie alimentando i rispettivi sogni scudetto. Ad oggi la formazione di Paulo Fonseca è a 8 punti dal primo posto, 7 dalla zona Champions League, a testimonianza che qualcosa non stia funzionando.

A compiere un'analisi approfondita di questi dati Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha parlato di un Milan ultimo praticamente in qualsiasi statistica di Serie A. Più nello specifico il quotidiano ha scritto che la formazione di Paulo Fonseca è ultima in Serie A per falli fatti (117 in totale in 11 partite, considerando il rinvio della trasferta di Bologna) e penultima per falli a partita (10.6, meglio solo del Parma).

Non solo. Il Milan è ultimo in Serie A anche per palle recuperate (435 in totale, l'Atalanta prima ne ha 151 in più) e terzultimo per palle recuperate a partita (39.55, meglio solo del Torino in caduta libera e del Genoa). È ultimo in Serie A per duelli vinti (472 in totale) e terzultimo per duelli vinti a partita (42.91, poco meglio dell'Inter penultima), concludendo con la penultima posizione in Serie A per duelli aerei vinti (420 in totale) e per duelli aerei vinti a partita (10.91), meglio solo della Juventus in entrambe le voci.