Il Milan esulta per il gol di Jovic: "Luka all'ultimo respiro!"

Sembrava una partita dannata per la Serbia oggi contro la Slovenia: dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, i balcanici oggi cercavano una vittoria per rimettere subito sui binari giusti il proprio torneo continentale. A 22 minuti dalla fine, però, è arrivato il gol sloveno con il terzino Karnicnik che ha mandato all'Inferno i serbi. Luka Jovic era entrato in campo da pochi minuti, al 64°. La Serbia si butta all'arrembaggio e all'ultimo secondo, al 96°, su calcio d'angolo è proprio l'attaccante del Milan a svettare, strattonato per la maglia, e segnare di testa il gol dell'1-1.

Il Milan, tramite i suoi canali ufficiali sui social, ha esultato per la rete firmata da Luka Jovic. Il messaggio del club rossonero per il suo attaccante: "Luka all'ultimo respiro! La Serbia pareggia con la Slovenia".