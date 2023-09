Il Milan farà la seconda squadra per la Serie C. Ci giocherà Camarda?

Nell'edizione odierna di Repubblica si legge come il Milan, nella figura del nuovo responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, potrebbe allestire una Under 23 per la prossima stagione di Serie C. Potrebbe giocarci il giovanissimo talento classe 2008 Francesco Camarda, che giusto ieri ha messo a segno una tripletta in Coppa Italia Primavera.