Il Milan Femminile vince in rimonta: decisive Spinelli e Dowie, ma che Boquete!

Il Milan Femminile ha vinto una gara non scontata, caratterizzata da un terreno difficile e qualche errore di troppo in area del San Marino, soprattutto nel primo tempo. Le ospiti sono passate in vantaggio su rigore al 50', concesso a seguito di un fallo ingenuo di Vitale: per le sanmarinesi è stata di fatto la prima vera occasione del match, dopo un'incomprensione rossonera nel corso della precedente frazione di gara. Poteva essere una mazzata, eppure il Milan ha reagito, trascinato da Spinelli prima e Dowie poi, autore di una doppietta. Decisivi i cambi (di Tucceri l'assist per il 2-1) e la qualità di Boquete, autrice del passaggio per il 3-1. La gara si è chiusa col bel gol di Tamborini, a chiudere un'importante vittoria in rimonta. Le rossonere si sono portate quindi a -3 dalla Juventus.