Il Milan guarda anche alla difesa del domani: c'è l'idea Rudiger, in scadenza col Chelsea

La difesa del presente, con i nomi di Botman del Lille e Diallo del PSG come primi nomi. Ma anche la difesa del futuro, nelle menti dei dirigenti del Milan. Secondo il Corriere dello Sport i dirigenti rossoneri in vista del prossimo giugno sono entrati nella corsa ad Antonio Rudiger, perno del Chelsea di Tuchel ma col contratto in scadenza a giugno. L'ex Roma non rinnoverà con i Blues e il Milan sta fiutando l'affare, anche se la concorrenza in vista della prossima estate non manca. Su tutti, da prestare attenzione al Real Madrid che ha già avviato i contatti da diverse settimane.