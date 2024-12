Il Milan ha fatto troppo poco per vincere contro l'Atalanta: solo due tiri in porta in tutta la gara

Il Milan è uscito sconfitto ieri sera dal Gewiss Stadium di Bergamo. A vincere è stata l'Atalanta per 2-1 e a fine partita Paulo Fonseca si è scagliato contro l'arbitraggio di La Penna, il quale, secondo il tecnico rossonero, non solo non ha visto un netto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez in occasione del primo gol nerazzurro, ma ha arbitrato male per tutta la gara.

Se è vero che la prima rete dell'Atalanta doveva essere annullata, va anche detto però che il Milan ha fatto troppo poco per vincere la partita, soprattutto dopo l'uscita dal campo di Pulisic per infortunio. Basti pensare che i tiri in porta del Diavolo nei 90' sono stati appena due: uno subito ad inizio partita con l'americano e poi il gol di Morata al 22' del primo tempo. Da quel momento in poi la serata di Carnesecchi è stata più che tranquilla.