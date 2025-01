Il Milan ha la più alta media spettatori in Serie A a metà stagione

È noto come nel calcio di oggi sia cruciale per una società riuscire a riempire lo stadio: da un punto di vista economico, più l'impianto nelle partite casalinghe è pieno, più il club ne ricava. Oggi Calcio e Finanza riporta dei dati sull'affluenza negli stadi italiani relativi alla prima metà della stagione. Per prima cosa viene fatto notare come in termini di presenza allo stadio non si vedeva una stagione con numeri così alti dalla stagione 1992/1993: secondo le stime la Serie A mantiene una media di 30.899 spettatori ogni partita.

Passando alla classifica squadra per squadra, si può notare come il Milan sia il club che ha fatto registrare la più altra media spettatori nella prima parte di questa stagione. Gli spettatori totali sono 715.720 (rossoneri primi anche in questa categoria) e la media tocca il 71,572. Poco sotto si trova l'Inter: 713.780 spettatori per una media di 71.378. Il podio virtuale viene completato dalla Roma che ha portato all'Olimpico 620.379 tifosi per una media di 62.038.