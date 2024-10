Il Milan ha piena fiducia in Fonseca: ora però servono punti

Andamento altalenante per il Milan. Dopo un ottimo precampionato, la squadra di Paulo Fonseca ha raccolto solo due punti nelle prime tre partite contro Torino, Parma e Lazio salvo poi rialzare la testa portando a casa tre vittorie consecutive contro Venezia, Inter e Lecce. Il ko di Firenze ha un po’ ridimensionato le ambizioni rossonere mentre in Europa sono arrivate le note più dolenti. In Champions League infatti sono arrivate due sconfitte consecutive contro Liverpool, 3-1 in casa, e Bayer Leverkusen in trasferta, di misura 1-0 al termine di una gara però in cui il Diavolo è sempre stato in difficoltà.

Fiducia a Fonseca

E come sempre quando i risultati non arrivano, o sono comunque al di sotto delle aspettative, il nome dell’allenatore viene messo sempre in discussione. Non è però questo il caso. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ha la massima fiducia in Paulo Fonseca e lo considera l’uomo giusto a cui aver affidato questo progetto. Da via Aldo Rossi infatti sono soddisfatti del lavoro del portoghese in questa prima parte di stagione.

Cambio di marcia

Ovviamente al Milan viene chiesto un cambio di marcia in Europa e continuità in Italia. Le prossime tre partite diventano importante per segnare la risalita dei rossoneri. Contro Udinese, Bruges in Champions e Bologna servono ovviamente punti.