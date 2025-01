Il Milan ha più bisogno di Rashford o Walker? Zola: "Entrambi potrebbero fare la differenza in Italia"

Il Milan si trova davanti ad un bivio: Marcus Rashford o Kyle Walker? I rossoneri possono tesserare un solo giocatore inglese e quindi dovranno scegliere se puntare sull'attaccante in uscita dal Manchester United o sul difensore del Manchester City. Ma il Diavolo di chi avrebbe più bisogno? Ecco il pensiero di Gianfranco Zola alla Gazzetta dello Sport:

"Questo tipo di valutazioni spettano ai dirigenti rossoneri, che conoscono bene le richieste di Conceiçao e le necessità della squadra, non al sottoscritto. Mi limito a dire che siamo di fronte a due calciatori di grande livello, due elementi che in Italia potrebbero dare il loro contributo anche a un club importante come il Milan. Anzi, che potrebbero fare la differenza".