Il Milan ha scoperto il suo mantra grazie a Fonseca. Parola d'ordine: intensità

In un Milanello sempre più blindato, Paulo Fonseca ed il suo staff continuano nella preparazione della squadra in vista della prossima stagione. Nonostante il gruppo non sia al completo, l'allenatore portoghese ci tiene a fare bene, e sul serio, anche con i giocatori che al momento ha a disposizione, mettendo al centro di tutto una parola d'ordine valida per ogni esercitazione, dalla più semplice a quella più complicata: intensità.

Delle grosse differenze rispetto alla gestione Pioli non sono ancora percepibili, ma qualche modifica, ed anche piuttosto importante, c'è stata. Stando infatti a quanto scritto stamattina da Tuttosport, "I ritmi sono molto alti, la gestione del pallone anche attraverso esercizi nuovi è spesso al centro dell’attenzione del lavoro dei giocatori. La parte fisica sarà molto importante in queste due settimane, con un ritmo alto e un ritorno a un uso abbondante delle sedute doppie". A conferma di questo il fatto che la squadra non si allenerà solo oggi sia al mattino che al pomeriggio, ma anche settimana prossima lunedì, martedì, giovedì e venerdì con l'obiettivo di arrivare nella miglior condizione atletica e fisica, per quel che si può, all'amichevole contro il Rapid Vienna di sabato 20 luglio.

Oltre a massacrare la squadra di lavoro, Fonseca si sta impegnando molto anche a creare gruppo e ad empatizzare al massimo con i calciatori per avere un coinvolgimento totale. A Milanello in questi giorni ci sono dunque sorrisi misti a volti distrutti dalla fatica, con il mantra che rimane però sempre quello: intensità, intensità e intensità.