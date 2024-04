Il Milan ha subito almeno due gol in un terzo delle partite giocate in stagione. Per fortuna l'attacco funziona...

La fase difensiva continua ad essere il tendine d'Achille del Milan. E' vero che nelle ultime settimane le cose sembravano essere migliorate (non è un caso che siano arrivate sette vittorie di fila tra campionato e coppe subendo meno gol), ma in casa del Sassuolo si è rivista la fragilità difensiva che purtroppo ha condizionato gran parte della stagione del Diavolo.

PROBLEMA DIFESA - Che la difesa sia il grande problema del Milan lo dicono i numeri, come per esempio quello che riguarda il numero di partite in cui la formazione di Stefano Pioli ha incassato almeno due reti in questa stagione: contando tutte le competizioni, sono ben 14 in 45 gare giocate, dunque circa un terzo dei match disputati fino a questo momento. Questo l'elenco completo: Inter (5 gol subiti), PSG (3), Napoli (2), Lecce (2), Borussia Dortmund (3), Atalanta (3), Salernitana (2), Udinese (2), Bologna (2), Frosinone (2), Monza (4), Rennes (3), Slavia Praga (2) e Sassuolo (3).

NUMERI A CONFRONTO - E' un dato davvero disarmante, soprattutto se confrontato con quello delle altre squadre al top in Serie A: l'Inter ha subito due o più gol 7 volte in 43 partite, la Juventus 4 volte in 45 partite, il Bologna 7 volte in 35 gare, la Roma 10 volte in 44 gare (nel conteggio non c'è il match contro l'Udinese che deve essere ancora concluso). In merito ai giallorossi, prossimi avversari del Milan nel ritorno dei quarti di Europa League, va specificato che da quando c'è Daniel De Rossi in panchina solo in tre occasioni hanno incassato due o più reti. La "fortuna" del Diavolo è che a questi numeri difensivi così negativi si contrappongono numeri offensivi davvero molto positivi: in 28 partite su 45, infatti, la squadra di Pioli ha segnato almeno due gol.