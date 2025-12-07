Il Milan ha una punta ideale per il suo gioco? Ecco il pensiero di Allegri

vedi letture

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sull'attacco del suo Milan:

Questo Milan ha una punta ideale per il suo gioco?

"Ne abbiamo parlato tante volte. Di centravanti veri tra Juventus e Milan, ma anche a Cagliari, ne ho avuto solo uno che era Higuain. Mandzukic svariava, giocava anche ala sinistra. Ibrahimovic, Robinho, Cassano e Pato... Ibra era molto più bravo a mandare gli altri, il centravanti l'ha fatto in vecchiaia. È una questione di caratteristiche, io devo cercare di metterli nelle migliori condizioni.

L'importante comunque è fare gol, in questo momento qui i 4 attaccanti che abbiamo 2 hanno fatto 10 gol, abbiamo bisogno dei gol di Nkunku, di Gimenez, dei centrocampisti e dei difensori. Alla fine del campionato per essere lì bisogna fare un tot di gol e subirne meno. Non ho mai visto una squadra vincere o arrivare nelle prime posizioni con una differenza reti minima, e quella è matematica".

