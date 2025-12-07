Il Milan ha una punta ideale per il suo gioco? Ecco il pensiero di Allegri

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sull'attacco del suo Milan

Questo Milan ha una punta ideale per il suo gioco?
"Ne abbiamo parlato tante volte. Di centravanti veri tra Juventus e Milan, ma anche a Cagliari, ne ho avuto solo uno che era Higuain. Mandzukic svariava, giocava anche ala sinistra. Ibrahimovic, Robinho, Cassano e Pato... Ibra era molto più bravo a mandare gli altri, il centravanti l'ha fatto in vecchiaia. È una questione di caratteristiche, io devo cercare di metterli nelle migliori condizioni. 

L'importante comunque è fare gol, in questo momento qui i 4 attaccanti che abbiamo 2 hanno fatto 10 gol, abbiamo bisogno dei gol di Nkunku, di Gimenez, dei centrocampisti e dei difensori. Alla fine del campionato per essere lì bisogna fare un tot di gol e subirne meno. Non ho mai visto una squadra vincere o arrivare nelle prime posizioni con una differenza reti minima, e quella è matematica". 
 