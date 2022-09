Il Milan ha vinto sei partite interne consecutive in Serie A per la prima volta dal 2014

MilanNews.it

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto le ultime sei partite casalinghe in Serie A: i rossoneri hanno infatti battuto a San Siro Genoa, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Bologna e Inter. Come riporta Opta, si tratta della prima volta dall'agosto 2014 che il Diavolo ottiene un filotto di vittorie interne di fila in campionato.