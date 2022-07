Il Milan, Ibra e un accordo sul rinnovo che non è mai stato in discussione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri pomeriggio il Milan ha ufficializzato il rinnovo per un'altra stagione di Zlatan Ibrahimovic che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio: come spiega il Corriere della Sera, l'accordo tra il club rossonero e il giocatore non è mai stato in discussione. Ieri Maldini e Massara lo hanno raggiunto sul lago di Garda per la firma sul nuovo contratto da un milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus legati a presenza, gol e assist.